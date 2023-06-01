«Радыё Рацыя»: родственникам умершего в колонии Николая Климовича рассказали о завершении проверки по факту его смерти

Родственникам умершего в ИК-3 Николая Климовича рассказали о завершении проверки по факту его смерти, сообщает «Радыё Рацыя».

Издаине приводит в качестве комментария слова специалиста, который говорит, что «формальная процедура выполнена».

— Устно было сказано про то, что виновных не найдено, и причина — его состояние здоровья, — говорит неназванный специалист.

О смерти Климовича стало известно 7 мая. Его осудили 28 февраля 2023 года к году колонии по статье об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК). Как пишут правозащитники, поводом стал сатирический рисунок, который он разместил на личной странице в неназванной социальной сети. В ИК-3 его перевели не несколько недель до смерти.