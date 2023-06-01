Суд приговорил основательницу журнала беларуского искусства «Маскарад» к 2 годам домашней химии

Суд Центрального района Минска приговорил основательницу журнала молодого беларуского искусства «Маскарад» Яну Цеглу к 2 годам домашней химии за грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Девушку задержали шестого апреля 2023 года. До суда ее содержали под стражей.

Яна Цегла — писательница, авторка сказок. Училась в литературной школе Адама Глобуса. Она основала журнал молодого белорусского искусства «Маскарад», который в январе сообщил о закрытии, из-за признания сайта журнала «экстремистским».