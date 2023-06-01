Силовики опубликовали видео с задержанным семинаристом минского кафедрального собора Владиславом Белодедом

Силовики опубликовали видео с задержанным семинаристом минского Свято-Духово кафедрального собора Владиславом Белодедом в провластном телеграм-канале «Книга ГУ«База»». По какой статье задержали семинариста — неизвестно.

Белодед говорит, что в «комментариях призывал к насилию, межнациональной розни, убийству сотрудников силовых структур и их семей».

Также на видео показывают его фотографии с Инной Зайцевой — девушкой, которая надевала на протестные акции свадебное платье с красной полосой.

Владислав Белодед — выпускник Института теологии БГУ, после окончания которого поступил в римо-католическую семинарию и проходил практику в Минском Архикафедральном соборе. Он был задержан 31 мая, известно об этом стало на следующий день.