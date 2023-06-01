Суд приговорил барановичского активиста с инвалидностью третьей группы к 4,5 годам колонии

Суд Барановичского района приговорил местного активиста с инвалидностью третьей группы Игоря Шумилова к 4,5 годам колонии общего режима по трем статьям уголовного кодекса за оскорбления, пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд прошел 30 мая, но известно об этом стало только сегодня. Основанием для возбуждения уголовного дела стали четыре поста в социальной сети «Одноклассники» с сатирическими рисунками про Александра Лукашенко, Виктора Лукашенко, Владимира Караника, Юрия Караева, Андрея Шведа , Ивана Кубракова, Николая Карпенкова, Игоря Марзалюка и Геннадия Казакевича.

Прокуратура посчитала эти карикатуры оскорблением Лукашенко (статья 368 УК) и представителей власти (статья 369 УК), а также клевету на Лукашенко (статья 367).

Шумилов на суде признал вину. Он объяснил, что посты на его странице появились только после того, как он «лайкнул».

Шумилов имеет инвалидность третьей группы: десять лет назад он попал в ДТП, ему ампутировали ногу. Активиста задержали 23 февраля, на следующий день его осудили за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП) на 15 суток.