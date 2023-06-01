В Украине задержали и арестовали беларуса, которого подозревают в передаче информации об охране границы

В Украине задержали и арестовали на два месяца гражданина Беларуси, по подозрению в передаче информации о передвижении живой силы и военной техники для защиты украинско-беларуской границы, сообщает «Радыё Свабода».

Беларуса обвиняют по уголовной статье о распространении в условиях военного положения сведений о передвижении или дислокации Вооруженных Сил Украины (часть 2 статьи 114-2 УК Украины).

Издание пишет, что задержанный безработный, родился и проживает в Ровенской области Украины, но имеет беларуское гражданство.

В материалах дела отмечается, что подозреваемый передал другому беларусу по телефону информацию, которая отсутствует в открытых источниках, о подготовке к обороне украинской границы на случай вторжения с беларуской территории.

Следствие отмечает, что задержаный передавал информацию начиная с апреля 2023 года. Фамилии обоих фигурантов дела не называются, из-за закона Украины о защите конфиденциальной и личной информации.

Также известно, что задержанный ранее был судим за оправдание и поддержку российской агрессии против Украины.