В Польше вступил в силу запрет на пропуск через границу грузовиков с беларускими и российскими номерами

1 июня в Польше вступили в силу ограничения на въезд через границу грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России. Постановление об этом опубликовало 29 мая правительство Польши.

Согласно постановлению, до особого распоряжения запрещается въезд через польско-беларускую границу грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных в России или Беларуси.

При этом в тексте не сказано о запрете движения через границу Польши и российской Калининградской области.

Польша 29 мая уже ввела персональные санкции в отношении 365 беларуских чиновников, сотрудников госСМИ и силовиков. Это стало реакцией на приговор Анджею Почобуту, члену Союза поляков Беларуси и журналисту. В феврале суд в Гродно приговорил его к 8 годам колонии, в мае суд рассмотрел жалобу на приговор и оставил его в силе.