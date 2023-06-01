На суд над Эдуардом Бабарико в качестве свидетеля вызван его отец Виктор Бабарико, пишет «Минская правда».

По информации издания, Бабарико-младший ходатайствовал о вызове политика для дачи пояснений, относительно подаренных ему, как сыну, денег. В ответ гособвинитель сказал, его отец уже включен в список свидетелей.

Также Эдуард попросил вызывать в суд в качестве свидетеля Сергея Тихановского. Суд отклонил это ходатайство.

Бабарико-младшего обвиняют по четырем статьям: в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), легализации средств, полученных преступным путем (статья 235 УК), пособничестве в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (часть 3 статьи 130 УК).

В суде он не признал вину по предъявленным обвинениям.

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В конце апреля Виктора Бабарико госпитализировали из колонии в больницу Новополоцка. С тех пор родные и соратники политика не знают, где он находится.