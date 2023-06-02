Суд в Дрогичине оштрафовал баптиста за уличную проповедь

Суд Дрогичинского района оштрафовал баптиста Владимира Бурштына на 15 базовых величин, пишет телеграм-канал проекта «Хрысціянская візія» со ссылкой на канал евангельских христиан-баптистов.

Силовики задержали Владимира Бурштына 1 мая, его жене они сообщили, что причина задержания — «организация массовых мероприятий». Накануне задержания мужчина проповедовал в Дрогичине.

По какой статье судили Владимира Бурштына — не сообщается, однако, вероятно, речь идет о статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (24.23 КоАП ).