Cиловики задержали беларуску, вернувшуюся на родину, чтобы поменять паспорт

Силовики задержали беларуску Диану Холодову, которая последние восемь лет жила в Москве, и приехала на родину 29 мая, чтобы заменить паспорт. Видео с ней опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"».

На видео задержанная говорит, что приезжала в Минск в 2020 году и принимала участие в акциях протеста, а потом уехала обратно в Москву. В видео авторы канала демонстрируют несколько фото девушки с плакатом, надпись на котором размыта. В видео также показаны скриншоты комментариев, однако кто и где их оставил — неизвестно. По какой статье задержана беларуска — не сообщается.