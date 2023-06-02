Минобразования: результаты ЦЭ пересчитают по новой методике

Результаты центральзованного экзамена пересчитают по новой методике, основанной на той, которую использовали при проведении репетиционного тестирования, сообщил министр образования Андрей Иванец, передает «Белта».

«Уже сегодня будут пересчитаны результаты первого централизованного экзамена и сегодня же размещены на сайте РИКЗ, а также в личных кабинетах абитуриентов. Результаты второго ЦЭ также будут рассчитаны по этой же методике, их можно будет узнать в понедельник», — сказал он.

29 мая выпускники и их родители рассказали о проблемах при подсчете баллов ЦЭ.

Читатели «Зеркала» объяснили, что результаты экзамена вызывают сомнения, и привели несколько примеров.

— У кого-то вообще результаты в 101 и 103 балла. Или, например, у кого-то 0,0000000000074 балла или даже ноль. Как такое возможно?! Все в шоке, — поделился с изданием читатель.

На сайте avaaz.org появилась петиция с требованием пересчитать баллы ЦЭ по русскому языку. Ее подписало уже более восьми тысяч человек. Петиция создана от имени выпускников, ее авторы утверждают, что не были ознакомлены с системой подсчета баллов.

Централизованный экзамен в Беларуси проходит впервые. Каждый выпускник сдавал два централизованных экзамена: обязательный по русскому или беларускому языку и второй на выбор.