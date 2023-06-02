Осужденного по «делу Автуховича» Владимира Гундаря поместили в карцер

Администрация Гродненской тюрьмы снова поместила Владимира Гундаря, осужденного по «делу Автуховича», в карцер на 10 суток, пишет правозащитный центр «Вясна».

Причины, по которым Владимира Гундаря поместили в карцер, не известны. С 29 апреля по 6 мая Гундарь уже находился в карцере. Как сообщали правозащитники, тогда он стал плохо слышать. После выхода в камере его стало лихорадить, болели голова и уши. Заключенный совсем перестал слышать сокамерников.

В октябре 2022 года суд приговорил Владимира Гундаря к 18 годам колонии. Судья признал Гундаря виновным в создании преступной организации (часть 1 статьи 285 УК) и покушении на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК).

В апреле суд приговорил Владимира Гундаря, уже осужденного на 18 лет колонии, к еще 2,5 годам по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Его обвинили в оскорблении прокурорки Людмилы Герасименки, которая представляла сторону гособвинения на суде по «делу Автуховича».