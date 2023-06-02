Суд конфисковал у беларуса больше 3,2 млн рублей, заработанных на криптовалюте

Жителя Брестской области судили по статье о незаконной предпринимательской деятельности (статья 13.3 КоАП). Облсуд постановил конфисковать у него 3 257 106 рублей, заработанных за три месяца на криптовалюте, пишет пресс-служба Верховного суда.

Как сказано в пресс-релизе, житель области с февраля по апрель 2023 года на криптобиржах покупал и продавал криптовалюту, не будучи при этом зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. Он провел 456 успешных сделок.

Деньги от продажи криптовалюты ему переводили на карты беларуских банков. Кроме того, для проведения транзакций использовались карты, зарегистрированные на «сторонних неустановленных физических лиц».

Помимо конфискации заработанного, суд постановил также оштрафовать жителя области на 30 базовых величин (1110 рублей).