Провластные наблюдатели не нашли нарушений в колонии, где сидит политик Виктор Бабарико

Витебская областная общественная наблюдательная комиссия при главном управлении юстиции Витебского облисполкома 1 июня посетила исправительную колонию №1 в Новополоцке и исправительную колонию открытого типа №11 в Витебске, сообщает Главное управление юстиции Витебского облисполкома.

В процессе проверки и контроля комиссия не обнаружила «нарушения прав и законных интересов осужденных». Члены наблюдательной комиссии изучали условия быта, питания осужденных, организацию их трудоустройства, досуга, медико-санитарного обеспечения, соблюдение прав осужденных на вероисповедание.

Наблюдателям рассказали, что в исправительных учреждениях организован «процесс обучения и получения специальностей». В колонии №1, по утверждению управления юстиции, заключенные могут получить диплом о среднем специальном образовании, после окончания курса обучения в Полоцком аграрно-техническом колледже.