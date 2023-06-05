Брестчанина осудили на 6 лет колонии за слив данных в «Черную книгу Беларуси»

Брестский областной суд приговорил местного жителя Павла Петрученю к 6 годам колонии за слив данных в «Черную книгу Беларуси» по статье о содействии в разжигании вражды (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 130 УК), пишет «Вясна».

Сюжет о суде Петручени вышел на городском государственном телеканале. В нем показали «покаянное» видео осужденного, в котором он сказал, что передал «только имена и телефоны, зачастую городской или рабочий».

По информации правозащитников, брестчанина задержали в декабре 2022 года.