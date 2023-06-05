Александра Францкевича, осужденного по делу «Революционного действия» поместили в ШИЗО

Александра Францкевича, осужденного на 16 лет и 9 месяцев колонии по делу «Революционного действия», поместили в ШИЗО, пишет правозащитный центр «Вясна».

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По информации правозащитников, Александра помещали в изолятор 28 марта. Сначала — на 10 суток, но потом срок нахождения в ШИЗО продолжили. Сейчас Александра поместили в изолятор на 10 дней, он пробудет там до 15 июня.

Фигурантов дела «Революционного действия» обвиняли по десяти статьям, среди которых создание и участие в преступной организации (часть 1 и часть 2 статьи 285 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 и 3 статьи 361-1 УК) и другие.

По данным следствия, Александр Францкевич и Марфа Рабкова были организаторами поджога налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года с использованием «коктейлей Молотова».