Мигранты в Беловеже забросали камнями польских пограничников

Мигранты забросали камнями патруль польской пограничной службы, инцидент произошел в районе погранперехода Беловежа, сообщила пресс-служба польского пограничного ведомства в твиттере.

Как сказано в сообщении пресс-службы, мигранты стали бросать камни после того, как не сумели проникнуть в Польшу. Среди них был мужчина в маске. В автомобиле пограничников разбито лобовое стекло.

Это уже третья атака на польских пограничников за последние дни. Мигранты бросали камни в патруль в этом же районе 21 мая и 2 июня.