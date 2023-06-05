Антикризисный управляющий одного из предприятий в Брестской области задержан за взятку 1,25 млн рублей

Сотрудники ГУБОПиК задержали антикризисного управляющего одного из градообразующих предприятий в Брестской области, пишет пресс-служба МВД. Его подозревают в получении взятки в размере 1,25 миллиона рублей.

Как сказано в пресс-релизе МВД, в прошлом году завод, управляющим которого был задержанный, выставили на торги. Появился инвестор, заинтересованный в покупке. Антикризисный управляющий предложил снизить стоимость лота на 50% за вознаграждение в 1,25 миллиона рублей.



«Получив согласие, он начал активные действия: сразу по окончании очередных торгов назначались и проводились новые. Это позволило за полгода снизить официальную стоимость практически до нужного уровня», — сказано в сообщении МВД.

Силовики задержали антикризисного управляющего во время получения части взятки (50 тысяч рублей), в конце мая в отеле в Минске, во время его встречи с представителем инвестора.



Задержанный — житель Бреста, работал антикризисным управляющим с 2016 года.