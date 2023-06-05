Минобороны выделило 3,1 млн рублей на закупку беспилотников «Суперкам», заметил «Белорусский расследовательский центр» на сайте госзакупок.

Для тендера ищут два комплекса «Суперкам С350» и один комплекс «Суперкам С150» или их аналоги, пишет БРЦ. Потратить на них планируют 3,1 млн рублей.

Комплексы используют для видеомониторинга, а производят в России. Как отмечает БРЦ, это третья и самая крупная с начала полномасштабной войны в Украине закупка подобных беспилотников в Беларуси. До этого военное ведомство один раз закупало беспилотные системы — в 2021 году.