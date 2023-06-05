Суд арестовал администраторку группы «Беларуская турма» на 10 суток за «популяризацию воровского мира»

Глубокский районный суд арестовал администраторку группы «Беларуская турма» во «Вконтакте» на 10 суток за «популяризацию воровского мира», сообщили на странице самого паблика ее коллеги.

Как пишут волонтеры, ее обвиняли и в репостах с «телеграм-каналов, признанных экстремистскими». По какой статье проходил суд, не уточняется.

На прошлой неделе дома у администраторки группы сотрудники милиции провели обыск, уточнили в сообщении.

«Беларуская турма» — сообщество во «Вконтакте», на которое подписаны 14 тысяч пользователей. В группе обсуждают помощь заключенным, суды и задержания.