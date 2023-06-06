Гособвинитель запросил от 2 до 25 лет колонии для обвиняемых по делу о покушении на депутата Гайдукевича

Гособвинитель запросил от 9 до 25 для обвиняемых по делу о покушении на депутата Олега Гайдукевича и совершении других «терактов», пишет «Минская правда».

По делу проходят 18 человек. Вадиму Прокопьеву прокурор запросил 25 лет усиленного режима, Игорю Чемякину — 20 лет колонии, Денису Хамицевичу — 16 лет усиленного режима. Дело против них рассматривают заочно в рамках «специального производства». Их обвиняют по статьям о создании и руководстве экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК), покушение на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК) и другим.

Супругам Ольге и Виталию Войтеховичам прокурор запросил 12 и 19 лет соответственно, а их сыну Владиславу и жене Анастасии — 21 год и 13 лет лишения свободы. Их обвинили по статьям о теракте (часть 3 статьи 289 УК), покушении на заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК) и другим.

Сотруднику минского ОМОНа Эдуарду Пестраку, обвиняемому в бездействии должностного лица (часть 3 статьи 425 УК), запросили 3,6 года колонии с лишением права занимать государственные должности.

Сергею Лисовскому прокурор запросил 20 лет колонии, Владимиру Савенкову — 17 лет усиленного режима, Сергею Соколову 14 лет усиленного режима и 25 900 рублей штрафа, Ольге Петух — 13 лет колонии усиленного режима, Николаю Рою — 12 лет усиленного режима, Дмитрию Неверкевичу — 11 лет колонии усиленного режима и 111 000 рублей штрафа, Денису Филончику и Павлу Чихинскому по 9 лет колонии усиленного режима, Петру Юркевичу — 9 лет колонии общего режима. Всех их обвиняют по статье о заговоре, участии в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК) и другим.

Алексею Михайлову, которого обвинили в недонесении о преступлении (часть 2 статьи 406 УК), гособвинитель запросил 2 года общего режима с освобождением в зале суда, так как этот срок он уже отбыл.

Обновлено в 17:15. Добавлена информация о запрошенных сроках для семьи Войтеховичей, Эдуарда Пестрака и Алексея Михайлова, изменен заголовок.

