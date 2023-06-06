«Белые халаты»: всех задержанных медиков Новополоцкой больницы, где лежал политик Виктор Бабарико, уволили за прогулы

Всех задержанных медиков в Новополоцке уволили по статье за прогулы, сообщает телеграм-канал «Белые халаты». Врачей задержали после утечки информации из больницы о состоянии политика Виктора Бабарико.

Журналисту «Зеркала» в Новополоцкой центральной городской больнице сообщили, что некоторых из медиков «нет на рабочем месте». При этом их имена указаны в списках сотрудников на сайте больницы.

17 мая силовики задержали шесть медиков из Новополоцкой центральной городской больницы, куда в ночь с 24 на 25 апреля доставили из местной колонии политика Виктора Бабарико.