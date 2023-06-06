25‑летнюю Яну Пинчук осудили на 12 лет колонии; среди обвинений — создание террористической организации

25-летнюю Яну Пинчук приговорили к 12 годам колонии, сообщает телеграм-канал «Свободу Яне Пинчук».

Пинчук обвинили в создании либо участии в экстремистском формировании (часть 1 статьи 361-1 УК), действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), разжигании розни (часть 3 статьи 130 УК), массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК) и создании террористической организации либо участие в ней (часть 1 статьи 290-4 УК).

Яну Пинчук задержали в ноябре 2021 года в ее квартире в Петербурге. 1 сентября ее экстрадировали из России в витебский СИЗО №2. По версии следствия беларуска руководила тремя телеграм-каналами: «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%»; все три признаны «экстремистскими».