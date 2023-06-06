Прокурор запросил 25 лет колонии Вадиму Прокопьеву

Гособвинитель запросил Вадиму Прокопьеву 25 лет колонии усиленного режима, из которых 5 лет тюрьмы, сообщает «Минская правда». Кроме того, прокурор запросил для него 37 000 рублей штрафа и лишение всех воинских званий.

Обвинение вменяет Вадиму Прокопьеву создание ОПГ, заговор и разработку плана по захвату власти. Прокопьев — фигурант дела о терроризме, по которому проходят еще 17 человек. По версии обвинения, он был членом «организованной преступной группы», которая действовала в Беларуси, Турции, Польше, Украине и других странах с 14 июля 2020 года до 6 января 2022 года для совершения «неопределенного количества преступлений экстремистской направленности».

Как утверждает обвинение, Прокопьев был организатором заговора с целью захвата власти неконституционным путем, искал средства, оружие и совершал «другие действия, направленные на захват власти в Беларуси». На своем ютуб-канале Прокопьев выпустил не менее 22 роликов, в которых были «прямые, косвенные и скрытые» призывы к участию в массовых беспорядках, сопротивлению сотрудникам милиции.

В числе обвиняемых по этому делу проходят: Вадим Прокопьев, Денис Хамицевич, Игорь Чемякин, Виталий, Анастасия, Владислав и Ольга Войтеховичи, Сергей Лисовский, Алексей Михайлов, Дмитрий Неверкевич, Эдуард Пестрак, Ольга Петух, Николай Рой, Владимир Савенков, Сергей Соколов, Денис Филончик, Павел Чихинский, Петр Юркевич.