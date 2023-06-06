Суд приговорил к 5 годам колонии солигорчанку, которая метнула ножницы в свою дочь

Суд Солигорского района приговорил к 5 годам колонии 32-летнюю мать троих детей, которая бросила в дочь ножницами, сообщает пресс-служба Минского областного суда.

В пресс-релизе говорится, что вечером 17 февраля жительница Солигорска выпила и «умышленно и со значительной силой» бросила в 12-летнюю дочь кухонные ножницы, которые воткнулись в затылок. Обвиняемая рассказывала следователям, что метнула ножницы в свою дочь после того, как не смогла успокоить детей угрозами и криками.

На суде Солигорчанке не признала вину и отказалась давать показания. Суд признал смягчающим обстоятельством «совершение преступления беременной», а отягчающим — алкогольное опьянение. Дети переданы на воспитание в приемную семью, отмечают в пресс-релизе.

Суд признал женщину виновной по статье о причинении тяжкого телесного повреждения (пункт 1 части 2 статьи 147 УК).