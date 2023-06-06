Суд признал «экстремистским» сообщество «Беларуская турма»

31 мая суд Центрального района Минска признал «экстремистским» сообщество «Беларуская турма» Вконтакте, его ютуб-канал и логотип, следует из обновленного списка Мининформа.

5 июня соратники администраторки группы сообщили, что ее задержали на 10 суток за «популяризацию воровского мира». Волонтеры написали, что женщину обвиняли и в репостах с «телеграм-каналов, признанных экстремистскими». По какой статье проходил суд, неизвестно.

На прошлой неделе дома у администраторки группы сотрудники милиции провели обыск, уточнили в сообщении.

«Беларуская турма» — сообщество во «Вконтакте», на которое подписаны 14 тысяч пользователей. В группе обсуждают помощь заключенным, суды и задержания.