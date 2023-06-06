Сайт газеты «Вечерний Брест» недоступен, в рекламном отделе говорят, что его заблокировал Мининформ

Сайт газеты «Вечерний Брест» перестал открываться, заметила «Медиазона». В телеграм-канале издания в конце мая был установлен таймер удаления сообщений через один месяц.

«Медиазона» позвонила в рекламный отдел «Вечернего Бреста» под видом обеспокоенного жителя. По телефону журналисту сообщили, что сайт временно недоступен и будет работать попозже. На вопрос почему сайт недоступен, сотрудник отдела ответил, что «его отключило Министерство информации».

Газета «Вечерний Брест» выходит с 1991 года, одним из учредителей издания является Брестский городской Совет депутатов.