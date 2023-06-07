Суд Миорского района арестовал католического священника Вячеслава Адамовича на 7 суток по статьям о распространении «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП) и нарушении порядка проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП). Это следует из решения суда, которое заметила «Хрысціянская візія».

Заседание суда прошло 29 мая, но о его результатах стало известно только сейчас.

Вячеслава Адамовича, священника прихода Пресвятой Девы Марии в Идолте, задержали 25 мая.

Днем 25 мая стало известно о еще двух задержаниях католических священников в Витебской области — Андрея Кулика из прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Миорах и Александре Шевцове из Полоцка.

По информации «Вясны» у Александра Шевцова силовики конфисковали технику.