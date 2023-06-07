Беларуса, запустившего в Москве антивоенный флаг, повторно задержали на выходе из спецприемника

Беларуса Дмитрия Головлева, запустившего в Москве бело-сине-белый флаг, повторно задержали на выходе из спецприемника после 15 суток ареста, пишет «ОВД-Инфо».

Издание пишет, что Головлева, на выходе из спецприемника, забрали люди в штатском на легковой машине. Задержанного увезли в ОВД Северное Чертаново и вменяют статью о пропаганде нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ).

Дмитрия Головлева вместе с женой Юлией задержали утром 23 мая за запуск бело-сине-белого флага и таких же воздушных шаров в Москве. Друг семейной пары не мог связаться с Головлевыми с утра 23 мая.

Тогда беларуса признали виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ) и арестовали на 15 суток.

Также у семейной пары двое детей, одному из них меньше шести месяцев. Где сейчас находятся дети Головлевых, неизвестно.

Бело-сине-белый флаг использует добровольческое подразделение россиян «Свобода России», которое воюет на стороне Украины. Под такой же символикой выступают некоторые участники протестов против войны в России и за рубежом.