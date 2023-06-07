Беларуса, запустившего в небо в Москве антивоенный флаг, повторно арестовали на 15 суток

Чертановский районный суд Москвы на 15 суток арестовал Дмитрия Головлева, который в Москве в конце мая запустил в небо бело-сине-белый флаг, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на общественную защитницу Варвару Филиппову.

Его признали виновным по статье о демонстрации символики экстремисткой организации (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ), пишет инициатива.

Утром 7 июня Головлева задержали на выходе из спецприемника, откуда он выходил после предыдущего ареста в 15 суток за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП).

23 мая Дмитрия Головлева вместе с женой Юлией задержали за запуск бело-сине-белого флага и таких же воздушных шаров в Москве. Друг семейной пары не мог связаться с Головлевыми с утра 23 мая.

Тогда беларуса признали виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ) и арестовали на 15 суток.

Также у семейной пары двое детей, одному из них меньше шести месяцев. Где сейчас находятся дети Головлевых, неизвестно.