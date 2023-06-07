Осужденного на 4,5 года участника «витебских перформансов» четвертый раз в подряд поместили в ШИЗО

Осужденного на 4,5 года колонии участника «витебских перформансов» Артема Латышева четвертый раз в подряд поместили в штрафной изолятор ИК-2 в Бобруйске, пишет правозащитный центр «Вясна».

До этого Латышев пробыл в ШИЗО 30 суток, после чего вернулся в отряд. Правозащитники пишут, что работники колонии потребовали от Латышева убрать санузел, чтобы придать ему «низкий статус», однако мужчина отказался. Это, вероятно, и стало причиной направления в штрафной изолятор.

Артем Латышев — житель Витебска, работал на кондитерской фабрике «Витьба». Задержан 8 сентября 2021 года за перформанс на могиле с изображением Лукашенко, а также за порчу баннеров с изображением сотрудников ГАИ. 20 мая 2022 года Латышева осудили за злостное хулиганство (часть 2 статьи 339 УК) и порчу имущества (статья 341 УК). Суд приговорил мужчину к 4,5 годам колонии.