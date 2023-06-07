КГБ признало «экстремистским» формированием «Раду БНР» и все ее соцсети

КГБ признало «экстремистским» формированием старейшую политическую институцию «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі», говорится в обновленном списке «экстремистских» формирований на сайте МВД Беларуси.

Решение о признании «Рады БНР» «экстремистским формированием» было принято 2 июня, но обновленный список на сайте МВД появился только сегодня.

«Экстремистским» признали сайт «Рады БНР», а также канал в телеграме, ютубе, страничку в фейсбуке, инстаграм и твиттере.

Рада Беларускай Народнай Рэспублікі — старейшая действующая беларуская политическая и государственная институция, которая хранит традиции беларуского национального движения с начала XX века. Рада включает восемьдесят членов , представляющих беларуские организации из 15 стран: Австралии, Бельгии, Великобритании, США, Канады, Латвии, Литовской Республики, Германии, Польши, России, Украины, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии. Каждые два года Рада БНР проводит сессии, между которыми постоянным действующим органом остается президиум Рады.