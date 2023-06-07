Бойцы полка Калиновского впервые созвонились со Светланой Тихановской

Бойцы полка Калиновского созвонились по видеосвязи со Светланой Тихановской, сообщила пресс-служба подразделения.

Это первое сообщение об официальной коммуникации с политиком. В пресс-службе отметили, что разговором «довели свою позицию до Светланы Тихановской», что «Беларусь можно освободить только силовым путем».

Подробности переговоров в полку не уточнили.

В официальном канале полка Калиновского имя Светланы Тихановской до этого упоминалось дважды — оба раза с благодарностью за переданную гуманитарную помощь и три пикапа.

Светлана Тихановская в интервью «Зеркалу» в мае этого года объясняла свои отношения с полком Калиновского так:

«Знаете, я не могу сказать, что у нас отношения не очень. Иногда люди судят по тому, что громче всего звучит в паблике. В это время ведется работа. Если нет связи напрямую, то у нас всегда есть люди, которые являются связующим звеном», — говорила она.

9 марта 2023 года Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором назвала полк «символом беларуско-украинской борьбы за свободу».

В октябре 2022 года заместитель командира полка Калиновского Вадим Кабанчук в интервью «Радыё Свабода» отметил, что они не доверяют Валерию Сахащику, руководителю Департамента нацбезопасности в Объединенном переходном кабинете.

В том же интервью он не опроверг заявление о дистанцировании от Офиса Светланы Тихановской и кабинета, сказав, что полк «работает в других плоскостях».

Полк Калиновского — подразделение беларуских добровольцев, воюющих в составе ВСУ.