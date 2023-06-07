Международная федерация гребного спорта допустила беларусов к соревнованиям в нейтральном статусе, говориться в сообщении самой организации.

При этом биографии спортсменов с беларуским и российским паспортами проверят, чтобы «убедиться, что они не связаны с войной в Украине или не поддерживают ее в какой-либо форме, а также усиленный процесс антидопингового контроля».

Речь о допуске гребцов на Чемпионат мира по академической гребле среди юношей до 23 лет, Чемпионат мира по гребле среди юношей до 19 лет, Чемпионат мира по академической гребле и Чемпионат мира по прибрежной гребле и финал пляжного спринта.

В марте Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) отменил запрет на участие беларуских и российских теннисистов на участие в Уимблдонском турнире в 2023 году. Спортсменов допустили до участия в нейтральном статусе.