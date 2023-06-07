Софью Сапегу освободили по помилованию

Софью Сапегу, гражданку России, осужденную в Беларуси на 6 лет колонии по двум статьям — разжигание вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконное собирание информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК), освободили по помилованию, пишет Sputnik.

Указ о помиловании Лукашенко подписал во вторник, сообщает издание. Как уточняет «Белта», у выхода из колонии Сапегу встретила делегация Приморского края России и губернатор Олег Кожемяко.

10 января Сапеге отказали в помиловании, прошение о котором она подавала в июне 2022 года.

По версии следствия, россиянка «совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами», администрировала неназванные телеграм-каналы.

«Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан», — писала Генпрокуратура.

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14 апреля Генпрокуратура удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания. В августе прошлого года она была лишена вида на жительство в Беларуси.

Девушку задержали 23 мая 2021 года вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем. В мае 2022 года суд приговорил ее к шести годам колонии.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии. 22 мая его помиловал Лукашенко.