Силовики задержали несовершеннолетнего администратора канала «Нацыянал ‑ Сацыялістычнага Корпуса»

Силовики отчитались о задержании несовершеннолетнего администратора телеграм-канала «Беларускі Нацыянал-Сацыялістычны Корпус», сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

На видео силовиков задержанный говорит, что он из города Береза и вел тикток аккаунт с нацистскими контентом и вел телеграм-канал «Беларускі Нацыянал-Сацыялістычны Корпус». На одном из скриншотов силовиков видно, что в канале состояло 23 человека.

На камеру задержанный говорит, что его пригласили в объединение «Саюза беларускага нацыянальнага шчыта», однако участники этого объединения сказали «Медиазоне», что не знают задержанного и в объединение не приглашали.

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По какой статье задержан несовершеннолетний, и где он находится сейчас — неизвестно. Авторы провластного канала пишут, что задержанный не достиг возраста уголовной ответственности, значит наказание понесут его родители, а он отправится в спецшколу-интернат.