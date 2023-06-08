Глава BYPOL: соцсети организации увел бывший сотрудник, отказавшийся пройти полиграф

Глава объединения беларуских экс-силовиков BYPOL Александр Азаров рассказал, что все соцсети организации оказались под контролем бывшего сотрудника Матвея Купрейчика, который «отказался проходить полиграф». Видео с обращением Азарова опубликовал телеграм-канал «Мая Краіна Беларусь».

«Данный человек администрировал исключительно медиа-проекты BYPOL, никакого отношения к Плану "Перамога" и доступа к этой непубличной части работы BYPOL он не имел», — приводит «МКБ» цитату Азарова.

По словам главы BYPOL кроме Купрейчика отказались проходить полиграф и «группа лиц нашей организации».

Позже в канале экс-силовиков появилось сообщение, в котором учредителей фонда BYPOL Александра Азарова и сооснователя организации Станислава Лупоносова упрекнули в том, что они «отказались предоставить финансовую отчетность». Также неназванные ведущие канала от имени BYPOL исключили их из организации.

Последнее видео с Матвеем Купрейчиком на канале организации вышло 19 марта.

Обновленов 21:15. Добавлено сообщение из канала BYPOL.