Названы имена погибших во время аварии на Светлогорском ЦКК

Cветлогорский ЦКК назвал имена трех погибших во время аварии на предприятии 7 июня, пишет пресс-служба Светлогорского райисполкома.

Во время вспышки газовоздушной смеси погибли Виктор Александрович Романьков, Михаил Александрович Шатица, Олег Васильевич Кацуба. Все трое работали выпарщиками щелоков.

Авария на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате произошла вчера, Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил производственно-технической дисциплины (статья 302 УК). Одна из предполагаемых причин случившегося — формирования взрывчатой газовоздушной смеси в ходе проведения ремонтно-очистных работ без регламента. В СК также рассматривают версии о допущенных нарушениях в технологическом процессе.