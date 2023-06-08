Совмин предлагает изменить УПК в отношении умерших, которых обвиняют в геноциде и отдании преступного приказа
Совмин предлагает изменить УПК в отношении умерших, которых обвиняют в геноциде и отдании преступного приказа
8 июня 2023, 20:00
 
 
 
 
 

Совмин Беларуси предлагает внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, касающиеся суда над умершими, которых обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 85 УК. Законопроект уже опубликован на Национальном правовом портале.

Изменения касаются преступлений по 10 статьям:

  • геноцид (статья 127 УК),
  • экоцид (статья 131 УК),
  • преступление против человечества (статья 128 УК),
  • акт международного терроризма (статья 126),
  • применение оружия массового поражения (статья 134),
  • бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 137),
  • подготовка либо ведение агрессивной войны (статья 122), нарушение законов и обычаев войны (статья 135),
  • производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны (статья 129),
  • применение оружия массового поражения (статья 134),
  • нарушения гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 136).

В поправках предлагается не допускать прекращения уголовного дела по этим преступлениям. Даже если родственники умершего обвиняемого заявили о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела или прекращением производства по уголовному делу.

Родственник умершего обвиняемого в геноциде, экоциде и других преступлениях в действующей редакции УПК может участвовать в процессе в целях возможной реабилитации умершего. В предлагаемой редакции слов о возможной реабилитации уже нет. В целях возможной реабилитации умершего не может действовать и его защитник.

Если органы следствия не могут найти родственников или представителей умершего обвиняемого, уголовного производство будет все равно продолжаться без представителей обвиняемой стороны.

В настоящей редакции УПК если суд выносит в отношении умершего обвинительный приговор, то процессуальные издержки суд вправе взыскать с представителя умершего, участвующего в процессе. Если представитель умершего признан «имущественно несостоятельным», то процессуальные расходы покрывает государство. Эту норму предлагается отменить, если умершего судили по статье о геноциде.

     
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