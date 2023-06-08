Совмин предлагает изменить УПК в отношении умерших, которых обвиняют в геноциде и отдании преступного приказа

Совмин Беларуси предлагает внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, касающиеся суда над умершими, которых обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 85 УК. Законопроект уже опубликован на Национальном правовом портале.
Изменения касаются преступлений по 10 статьям:
В поправках предлагается не допускать прекращения уголовного дела по этим преступлениям. Даже если родственники умершего обвиняемого заявили о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела или прекращением производства по уголовному делу.
Родственник умершего обвиняемого в геноциде, экоциде и других преступлениях в действующей редакции УПК может участвовать в процессе в целях возможной реабилитации умершего. В предлагаемой редакции слов о возможной реабилитации уже нет. В целях возможной реабилитации умершего не может действовать и его защитник.
Если органы следствия не могут найти родственников или представителей умершего обвиняемого, уголовного производство будет все равно продолжаться без представителей обвиняемой стороны.
В настоящей редакции УПК если суд выносит в отношении умершего обвинительный приговор, то процессуальные издержки суд вправе взыскать с представителя умершего, участвующего в процессе. Если представитель умершего признан «имущественно несостоятельным», то процессуальные расходы покрывает государство. Эту норму предлагается отменить, если умершего судили по статье о геноциде.