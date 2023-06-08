Совмин предлагает изменить УПК в отношении умерших, которых обвиняют в геноциде и отдании преступного приказа

Совмин Беларуси предлагает внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, касающиеся суда над умершими, которых обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 85 УК. Законопроект уже опубликован на Национальном правовом портале.

Изменения касаются преступлений по 10 статьям:

геноцид (статья 127 УК),

экоцид (статья 131 УК),

преступление против человечества (статья 128 УК),

акт международного терроризма (статья 126),

применение оружия массового поражения (статья 134),

бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 137),

подготовка либо ведение агрессивной войны (статья 122), нарушение законов и обычаев войны (статья 135),

производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны (статья 129),

применение оружия массового поражения (статья 134),

нарушения гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 136).

В поправках предлагается не допускать прекращения уголовного дела по этим преступлениям. Даже если родственники умершего обвиняемого заявили о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела или прекращением производства по уголовному делу.

Родственник умершего обвиняемого в геноциде, экоциде и других преступлениях в действующей редакции УПК может участвовать в процессе в целях возможной реабилитации умершего. В предлагаемой редакции слов о возможной реабилитации уже нет. В целях возможной реабилитации умершего не может действовать и его защитник.

Если органы следствия не могут найти родственников или представителей умершего обвиняемого, уголовного производство будет все равно продолжаться без представителей обвиняемой стороны.

В настоящей редакции УПК если суд выносит в отношении умершего обвинительный приговор, то процессуальные издержки суд вправе взыскать с представителя умершего, участвующего в процессе. Если представитель умершего признан «имущественно несостоятельным», то процессуальные расходы покрывает государство. Эту норму предлагается отменить, если умершего судили по статье о геноциде.