Совмин хочет добавить в закон новые причины для объявления в стране военного положения

Совет Министров хочет расширить перечень причин, по которым в Беларуси может быть введено военное положение. Такой законопроект размещен на Национальном портале.
Теперь основанием для введения в стране военного положения могут быть:
Законопроект предлагает также расширить перечень причин и для введения режима чрезвычайного положения. Если ранее режим ЧП в стране мог быть введен из-за опасных природных явлений и катастроф экологического и техногенного характера, а также «беспорядков», то теперь предлагается вводить его и в случае «попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа, массовых и иных беспорядков».
Согласно изменениям, режим чрезвычайного или военного положения будет иметь право ввести Всебеларуское народное собрание. Оно получает такое право «при наличии оснований, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, и в случае бездействия Президента Республики Беларусь».
Законопроект уже принят Палатой представителей и одобрен Советом республики. Теперь его должен подписать Лукашенко.