Совмин хочет добавить в закон новые причины для объявления в стране военного положения

Совет Министров хочет расширить перечень причин, по которым в Беларуси может быть введено военное положение. Такой законопроект размещен на Национальном портале.

Теперь основанием для введения в стране военного положения могут быть:

«Действия другого государства (коалиции государств), позволяющего использовать свою территорию третьему государству (третьим государствам), экстремистским группам и организациям для нападения на Республику Беларусь».

«Засылка другим государством (коалицией государств) или от имени другого государства, экстремистскими группами и организациями, расположенными на территории другого государства, на территорию Республики Беларусь вооруженных банд (групп), иррегулярных сил, наемников или подразделений регулярных войск, применяющих вооруженную силу против Республики Беларусь».



Законопроект предлагает также расширить перечень причин и для введения режима чрезвычайного положения. Если ранее режим ЧП в стране мог быть введен из-за опасных природных явлений и катастроф экологического и техногенного характера, а также «беспорядков», то теперь предлагается вводить его и в случае «попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа, массовых и иных беспорядков».

Согласно изменениям, режим чрезвычайного или военного положения будет иметь право ввести Всебеларуское народное собрание. Оно получает такое право «при наличии оснований, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, и в случае бездействия Президента Республики Беларусь».

Законопроект уже принят Палатой представителей и одобрен Советом республики. Теперь его должен подписать Лукашенко.