Экс‑силовика из Гродно будут судить по двум статьям уголовного кодекса

12 июня в Гродненском областном суде пройдет суд над Сергеем Тихим — его личные данные совпадают с данными начальника отделения по наркоконтролю и торговле людьми Гродненского РОВД, заметило издание Hrodna.life.

Тихого будут судить по статьям о разглашении служебной (часть 1 статьи 375 УК) и государственной (часть 2 статьи 373 УК) государственной тайны.

В сентябре 2022 года человек по имени Сергей Тихий судился в гражданском процессе с УВД Гродненского облисполкома об отмене приказа об увольнении. Какое решение по этому процессу принял суд — неизвестно.



Сергей Тихий попал в телеграм-канал «Доска позора Республики Беларусь». Там утверждали, что он «фабрикует дела по статье 328 УК», «издевался над задержанными, приковывал к батарее».



