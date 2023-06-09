«Вясна»: осужденного по «делу Автуховича» Владимира Гундаря перевели в колонию

Осужденного по «делу Автуховича» Владимира Гундаря этапировали в колонию, сообщает «Вясна». 7 июня беларуса перевели в исправительную колонию №2 в Бобруйске.

По информации правозащитников, адвокату Гундаря после рассмотрения апелляции сказали, что беларус до 10 июня будет находится в карцере тюрьмы №1 в Гродно.

В октябре 2022 года суд приговорил Владимира Гундаря к 18 годам колонии. Судья признал Гундаря виновным в создании преступной организации (часть 1 статьи 285 УК) и покушении на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК).

В апреле суд приговорил Владимира Гундаря, уже осужденного на 18 лет колонии, к еще 2,5 годам по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Его обвинили в оскорблении прокурорки Людмилы Герасименки, которая представляла сторону гособвинения на суде по «делу Автуховича».