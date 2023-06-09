Суд приговорил беларуску к году колонии за репост изображения надмогильной плиты Лукашенко

Суд Хотимского района 2 мая приговорил Александру Хомченко к году колонии общего режима за оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), пишет «Вясна».

По информации правозащитников, Хомченко обвинили в том, что она, увидев в «Одноклассниках» оскорбительную публикацию о Лукашенко, поделилась ей на своей странице. Публикация содержала изображение надмогильной плиты с фотографией Лукашенко и негативный текст под ней.

На суде женщина сказала, что текст под публикацией показался ей забавным, поэтому она поставила под ним оценку «класс» и репостнула его на свою страницу. Вину на суде беларуска признала полностью.