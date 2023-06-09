Валерий Сахащик: в составе ВСУ появилась беларуская десантно‑штурмовая рота

Представитель Объединенного переходного кабинета в вопросах обороны и национальной безопасности Валерий Сахащик в эфире украинского телеканала Espreso рассказал, что в составе Вооруженных сил Украины появилась беларуская десантно-штурмовая рота.

Подразделение, которое укомплектовывали беларусы, второй месяц выполняет боевые задачи, отметил Сахащик. «Я думаю, что вполне нормально у нас получается», — сказал он.

Сахащик добавил, что информация о роте намеренно не распространялась.

— «Я не знаю, знает ли беларуский диктатор о нашем существовании или нет. Я делал все, чтобы информации о нас было как можно меньше. Думаю, что "обрадуется", когда узнает», — сказал он.