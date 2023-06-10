В 2022 году по железной дороге Беларусь передала России 131 535 тонн боеприпасов

С января 2022 года по январь 2023 года по железной дороге из Беларуси в Россию было вывезено 131 535 тонн боеприпасов, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Самый большой транш железнодорожники зафиксировали в апреле 2022 года — 29 741 тонна. Основной станцией погрузки и отправления боеприпасов являлось Гомельское отделение БЖД (всего — 67 976 тонн), станция Добруш, там погружено и отправлено — 33 032 тонны.

Железнодорожники отмечают, что представленная информация об объёмах вывоза боеприпасов обладает точностью в пределах 90-95%.