Литовская прокуратура начала досудебное расследование о причастности Беларуси к переселению украинских детей

Литовская прокуратура начала досудебное расследование о причастности беларуских властей к переселению украинских детей по статьям о депортации гражданских лиц (статья 102 УК Литвы) и разделении детей (статья 100-2 УК Литвы), сообщило само ведомство.

Как пишет пресс-служба прокуратуры, такое решение принято после запроса министра иностранных дел Литвы с просьбой оценить информацию от Светланы Тихановской о возможной незаконной передаче украинских детей на территорию Беларуси и роли беларуских властей в этом.

В приложенных документах указывается, что после начала войны России против Украины более 2000 украинских детей, в основном сирот, были незаконно переведены с временно оккупированных Россией территорий Украины в лагеря на территории Беларуси, пишет пресс-служба.