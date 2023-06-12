В Беларуси по постановлению прокуратуры заблокирован сайт фотохостинга flickr.com

В Беларуси по постановлению прокуратуры Брестской области ограничен доступ к сайту flickr.com, пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сказано в пресс-релизе ведомства, «на указанном портале неоднократно публиковалась информация, которая явно негативно характеризовала общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировала деятельность государственных и правоохранительных органов».

В сообщении прокуратуры указан адрес сайта flirck.cоm, однако это, вероятно, это ошибка и речь все же идет о популярном фотохостинге.