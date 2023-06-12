В Могилеве задержали и осудили за репост активиста Александра Хамратова

В Могилеве в субботу 10 июня силовики задержали активиста и правозащитника Александра Хамратова. Как рассказали «Медиазоне» знакомые Александра, сегодня его судили по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

По словам знакомых активиста, поводом для задержания стал репост публикации «экстремистского» издания в соцсети за 2022 год. Суд назначил Александру штраф 25 базовых величин (925 рублей), а также постановил конфисковать его телефон.

Двое суток до суда Александр провел в ИВС.

«Медиазона» пробовала связаться с Александром в социальной сети. От его имени ответили «Я настоящий патриот, я против бчб говна. Я за Александра Лукашенко».