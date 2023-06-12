«Гомельская вясна»: в Светлогорске силовики задержали восьмерых сотрудников телеканала «Ранак»

В Светлогорске силовики задержали восьмерых сотрудников местного телеканала «Ранак», пишет «Гомельская вясна».

По информации правозащитников, сегодня над задержанными состоится суд по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП).

Среди задержанных — Андрей Липский, Павел Рабко и Марина Бычковская. Одну из сотрудниц отпустили, так как она беременна, уточняют правозащитники.

По телефонам, указанным на сайте редакции, «Медиазоне» отказались прокомментировать эту информацию. Сотрудница канала сказала, что она «не в курсе».

Обновлено в 10:15. По новой информации «Гомельской вясны», силовики задержали не пятерых, а восьмерых сотрудников телеканала.