Европейский суд не стал снимать санкции с еще трех беларуских чиновников

Европейский суд оставил в силе санкции в отношении еще трех беларуских чиновников, сообщение об этом на сайте суда заметило издание Reform.by.

Речь идет о санкциях в отношении Александра Бахановича, Сергея Срибы и Сергея Рубниковича. Им также нужно будет оплатить судебные издержки.

Александр Баханович — заместитель министра образования, на момент принятия санкций он занимал пост ректора Брестского государственного технического университета. Сергей Сриба —проректор по воспитательной работе в Беларуском государственном экономическом университете, Сергей Рубникович — ректор Беларуского государственного медицинского университета.

Ранее по искам о снятии санкций было отказано депутатам Олегу Гайдукевичу, Светлане Любецкой, Александру Омельянюку, а также заместителю председателя Белгостелерадиокомпании Сергею Гусаченко. Интересы беларуских чиновников в суде представляет адвокат Адвокатской палаты Парижа Дмитрий Литвинский.