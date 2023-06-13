В Украине суды конфисковывают земельные участки у граждан Беларуси, это связано с изменениями в Земельном кодексе страны, пишет «Радыё Свабода».

Изданию известно о судебных исках как минимум в семи областях страны, в частности в Черниговской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Херсонской и Тернопольской.

Как выяснила «Свабода», местные власти конфисковывают у беларусов только те земли, которые предназначены для ведения сельского хозяйства. Это связано с изменениями в Земельном кодексе Украины. Они предполагают, что иностранцы, получившие право собственности на земли сельскохозяйственного назначения, в течение года после получения этого права собственности, в том числе по наследству, должны добровольно продать такие участки.

Нормы кодекса запрещают владеть землей сельскохозяйственного назначения иностранцам. Издание пишет, что земли конфисковываются и у граждан Беларуси, имеющих постоянный вид на жительство в Украине.

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сообщила, что с 1 июля 2021 года ими зафиксировано 180 708 договоров об отчуждении земельных участков сельскохозяйственного назначения, однако количество изъятых земель пока не уточняется.